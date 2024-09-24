BESNİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN OLUNUR

DOSYA NO:2021/837 ESAS

Adıyaman İli Besni İlçesi Çat Mahallesi 234 Ada 37 Parsel sayılı taşınmaz maliki olup doğum ve ölüm tarihi bilinmeyen;

-Sedef oğlu Mustafa'nın mirasçılarının,

-Hıdır oğlu Mehmet'in kızı Fatma oğlu Hacı'nın mirasçılarının,

-Abuzer Gaffar kızı Fadime'nin mirasçılarının,

-Musayip kızı Ayşe'nin mirasçılarının,

-Musayip kızı Hatice'nin mirasçılarının,

-Musayip oğlu Vakkas'ın mirasçılarının,

TMK'nın 594. maddesi uyarınca 1 yıl içerisinde mahkememize bizzat gelerek veya posta yoluyla mahkememiz dosyasına mirasçılık sıfatlarını bildirmeleri gerektiği, ilandan sonuç alınamadığı takdirde devletin mirasçılığına karar verileceği hususu ilan ve ihtar olunur.