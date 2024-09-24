Giriş Tarihi: 25.09.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 00:28
BESNİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN OLUNUR
DOSYA NO:2021/837 ESAS
Adıyaman İli Besni İlçesi Çat Mahallesi 234 Ada 37 Parsel sayılı taşınmaz maliki olup doğum ve ölüm tarihi bilinmeyen;
-Sedef oğlu Mustafa'nın mirasçılarının,
-Hıdır oğlu Mehmet'in kızı Fatma oğlu Hacı'nın mirasçılarının,
-Abuzer Gaffar kızı Fadime'nin mirasçılarının,
-Musayip kızı Ayşe'nin mirasçılarının,
-Musayip kızı Hatice'nin mirasçılarının,
-Musayip oğlu Vakkas'ın mirasçılarının,
TMK'nın 594. maddesi uyarınca 1 yıl içerisinde mahkememize bizzat gelerek veya posta yoluyla mahkememiz dosyasına mirasçılık sıfatlarını bildirmeleri gerektiği, ilandan sonuç alınamadığı takdirde devletin mirasçılığına karar verileceği hususu ilan ve ihtar olunur.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02093881