T.C. ANKARA 33. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/107

Davacı, Seham Mohamad tarafından, davalılar Fahrettin Baş ve Nadya Coşkun aleyhine açılan Analık davacı dosyasında; Nadya Coşkun'a (T.C.10532869228) tüm araştırmalara rağmen tebligata elverişli adresinin tespit edilememesi nedeniyle ilanen tebliğine karar verilmiştir.Davacı vekili dava dilekçesinde, Seham Mohamad, davalı çocuklar Edanur Baş ve Muhammet Veysi Baş isimli çocukların gerçek annesi ve doğuran kişi olmasına rağmen soy bağında annesi olduğu görünmediğini, davalı çocukların annesi nüfus kütüğüne bilinmeyen nedenlerle davalı Nadya Baş olarak kayıt oluştuğunu, davalı Nadya Coşkun'un anne hanesinden çocukların kaydının silinerek nüfus kaydının düzeltilmesine ve gerçek anne olan davacı Seham Mohamad'ın nüfus hanesine taşınmazı ve küçükler Edanur Baş ve Muhammet Seyfi Baş'ın nüfus kaydının düzeltilmesini talep ve dava etmiştir.

İşbu dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla, dava dilekçesinin ilanından itibaren davalı Nadya Coşkun'un HMK'nun 122. Maddesi gereğince 2 haftalık kesin sürede cevap verebileceği ve ön inceleme duruşma günü olan 15.10.2024 günü Saat 09:45'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği, yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece karşı tarafın gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, işbu tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterilen ancak sunmadığınız belgeleri sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, aksi takdirde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği hususları İşbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra ön inceleme tensip tutanağı ve ön inceleme duruşma günü yerine geçerli olmak üzere tarafınıza tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.