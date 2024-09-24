T.C. ANKARA 60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2023/335 Esas

KARAR NO: 2024/89 Karar

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 02.02.2024 tarihli ilamı ile Dolandırıcılık suçundan CMK 223/2-a maddesi gereğince Beraatine karar verilen Mustafa Barış Ateş hakkındaki davada tüm aramalara rağmen bulunamayan sanığa gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye Geneli 50.000 Üstü gazetelerin birinde ve genel internet haber sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere yayınlattırılması ve örnek gazete nüshası ile faturasının Mahkememize gönderilmesi, ayrıca faturanın Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek suretiyle tebliğine,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 30 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve tebliğ edilmiş sayılma tarihinden itibaren 7 gün içerisinde hükmü veren mahkemeye veya bulunduğu yerin nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine başvurarak bir dilekçe verilmesi veya Zabıt katibine yapılacak bir beyanla beyanın tutanağa geçirtilerek hakime onaylatılması sureti ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olduğuna, istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleşeceğine,

İlan ücretinin ve mahkeme masrafının, kararın kesinleşmesi halinde haksız taraftan alınacağına alınmasına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.