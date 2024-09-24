Giriş Tarihi: 25.09.2024 00:00
T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ANT BATI BÖLGE İSTANBUL İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2025 YILI PERSONEL TAŞIMA SERVİS HİZMET ALIMI
|İKN
|:
|2024/1251131
|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ANT BATI BÖLGE İSTANBUL İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
|b) Adresi
|:
|Göztepe Mah. Bent Yolu Cad. 59 34810 A.Hisarı BEYKOZ/İSTANBUL
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|2163320254 - 2164623088
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|a) Adı
|:
|ANT Batı Bölge İstanbul İşletme Müdürlüğü 2025 Yılı Personel Taşıma Servis Hizmet Alımı
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
|ANT Batı Bölge İstanbul İşletme Müdürlüğüne 01.01.2025-31.12.2025 tarihleri arasında ihtiyaç listesinde belirtilen toplam 5 güzergah için personel taşıma hizmetinin sağlanması işidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|İstanbul İşletme Müdürlüğü ve Bağlıları
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|İşe başlama tarihi 01.01.2025, işin bitiş tarihi 31.12.2025
|d) İşe başlama tarihi
|:
|01.01.2025
|a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|18.10.2024 - 10:00
|b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
|TC MSB ANT Batı Bölge İstanbul İşletme Müdürlüğü (Göztepe Mah. Bentyolu Cad. No:59 Anadolu Hisarı Beykoz/İSTANBUL)
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
|Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
|4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
|4.4.1.
Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir.
Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre yapılan her türlü personel, yolcu, öğrenci taşımaları ile araç kiralama yoluyla yapılan personel taşıma işleri.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Personel/Öğrenci Taşıma Hizmetleri/0,72
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02093057