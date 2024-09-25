T.C. ACIPAYAM 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No:2016/261

Esas 24.09.2024

İLAN

ACIPAYAM 2.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :2016/261

KARAR NO :2024/427

Mahkememizin 12/092024 tarih ve 2016/261 Esas-2024/427 Karar sayılı ilam ile sanıklar Kadir Şahin ve Könül Ahmadlı hakkında Resmi Belgede Sahtecilik suçundan sanık Kadir Şahin hakkında beraat kararı verildiği, sanık Könül Ahmadlı düşme kararı verildiği, kararın tüm araştırmalara rağmen sanık Könül Ahmadlı'ya tebliğ edilemediği, yapılan adres araştırmasında tebligata yarar açık adresinin tespit edilememiş olduğu anlaşılmakla;

7201 sayılı Yasanın 28.ve29.maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31.maddesi gereğince ilamın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 15 günlük yasal süresi içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile Denizli Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kesinleştirileceği hususu ilanen tebliğ olunur.