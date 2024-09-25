T.C. GAZİOSMANPAŞA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2023/808 Esas

KARAR NO : 2024/587

Kadına Karşı Tehdit, Hakaret, Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/05/2024 tarihli ilamı ile 86/2-1. cümle, 125/1, 106/1-2.cümle, 86/2-1. cümle maddesi gereğince VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM.MEN(ÜSTSOY-DİĞER)(TCK 53/1-c), MÜKERRİRLERE ÖZGÜ DENETİMLİ SERBESTLİK (TCK 58/6)-SÜRESİZ, 6 AY 7 GÜN HAPİS, 5 AY 18 GÜN HAPİS, 3 AY 3 GÜN HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e), 7 AY 15 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan Ayhan ve Serpil oğlu, 19/10/1999 doğumlu, Sivas, Koyulhisar, Sarıharman mah/köy nüfusuna kayıtlı ALPARSLAN UZUN tüm aramalara rağmen bulunamamış,gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe vererek İstanbul Bölge Adliye mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği ilan olunur. 23.09.2024