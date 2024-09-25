T.C. İDİL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2021/496

DAVALI :Edip Çakır, Naif ve Hori oğlu, 11/01/1971 Nusaybin doğumlu.

Davacılar Evin Çakır, Ruken Çakır ve Süheyla Örs tarafından aleyhinize açılan nüfus Ana Baba adının düzeltilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tanınmadığınız ve/veya adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

1-Davanın KABULÜ ile;

1.1.Mardin ili, Nusaybin ilçesi, Kantar Mahallesi/Köyü, Cilt No:50, Hane No:13, BSN No:251'de nüfusa kayıtlı, nüfus kaydına göre Edip ve Süheyla oğlu, 11/04/2008 İdil doğumlu, T.C. Kimlik Numarası: 74140027746 olan Abdurrahman ÇAKIR'ın gerçek/biyolojik babasının 67987232374 TC kimlik numaralı Abdulcelil ÖRS olduğunun TESPİTİNE, Abdurrahman ÇAKIR'ın nüfus kaydında "Edip" olan baba adının İPTALİ ile gerçek/biyolojik babası olan Şırnak ili, İdil ilçesi, Oyalı Mahallesi/Köyü, Cilt No:56, Hane No:33, BSN No:77'de nüfusa kayıtlı, Hüseyin ve Hediye oğlu, 25/01/1982 İdil doğumlu, T.C. Kimlik Numarası: 67987232374 olan Abdulcelil ÖRS'ün nüfus kütüğüne kaydının yapılmasına, Abdurrahman ÇAKIR'ın baba adının "Abdulcelil" olarak bu tespit ve kayıt doğrultusunda DÜZELTİLMESİNE,

1.2.Mardin ili, Nusaybin ilçesi, Kantar Mahallesi/Köyü, Cilt No:50, Hane No:13, BSN No:252'de nüfusa kayıtlı, nüfus kaydına göre Edip ve Süheyla kızı, 11/04/2010 İdil doğumlu, T.C. Kimlik Numarası: 74131028028 olan Evin ÇAKIR'ın gerçek/biyolojik babasının 67987232374 TC kimlik numaralı Abdulcelil ÖRS olduğunun TESPİTİNE,Evin ÇAKIR'ın nüfus kaydında "Edip" olan baba adının İPTALİ ile gerçek/biyolojik babası olan Şırnak ili, İdil ilçesi, Oyalı Mahallesi/Köyü, Cilt No:56, Hane No:33, BSN No:77'de nüfusa kayıtlı, Hüseyin ve Hediye oğlu, 25/01/1982 İdil doğumlu, T.C. Kimlik Numarası: 67987232374 olan Abdulcelil ÖRS'ün nüfus kütüğüne kaydının yapılmasına, Evin ÇAKIR'ın baba adının "Abdulcelil" olarak bu tespit ve kayıt doğrultusunda DÜZELTİLMESİNE,

1.3.Mardin ili, Nusaybin ilçesi, Kantar Mahallesi/Köyü, Cilt No:50, Hane No:13, BSN No:253'te nüfusa kayıtlı, nüfus kaydına göre Edip ve Süheyla kızı, 25/01/2012 İdil doğumlu, T.C. Kimlik Numarası: 74038031152 olan Ruken ÇAKIR'ın gerçek/biyolojik babasının 67987232374 TC kimlik numaralı Abdulcelil ÖRS olduğunun TESPİTİNE, Ruken ÇAKIR'ın nüfus kaydında "Edip" olan baba adının İPTALİ ile gerçek/biyolojik babası olan Şırnak ili, İdil ilçesi, Oyalı Mahallesi/Köyü, Cilt No:56, Hane No:33, BSN No:77'de nüfusa kayıtlı, Hüseyin ve Hediye oğlu, 25/01/1982 İdil doğumlu, T.C. Kimlik Numarası: 67987232374 olan Abdulcelil ÖRS'ün nüfus kütüğüne kaydının yapılmasına, Ruken ÇAKIR'ın baba adının "Abdulcelil" olarak bu tespit ve kayıt doğrultusunda DÜZELTİLMESİNE,

2-Alınması gerekli 427,60 TL karar ve ilam harcıdan davacı tarafça peşin harç olarak yatırılan 59,30 TL'nin mahsubu ile kalan 368,30‬ TL'nin davacıdan alınarak hazineye irat kaydına,

3-Dosya kapsamında yapılan yargılama giderinin davanın mahiyeti gereği davacı taraf üzerinde bırakılmasına,

4-HMK 333. Maddesi uyarınca artan gider avansının karar kesinleşince davacı tarafa iadesine,

Dair; Davacı vekili, davalı Nüfus Müdürlüğü Temsilcisinin yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur.13.08.2024