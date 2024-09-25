T.C. İSTANBUL ANADOLU 18. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2013/379

Esas 18/09/2024

İLAN

İSTANBUL ANADOLU 18. AİLE MAHKEMESİNDEN

Davacı, HALİL KAMİL BASMAZ ile Davalı, NATELLA GASİMOVA BASMAZ arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Davalı NATELLA GASİMOVA BASMAZ tüm araştırmalara rağmen adresinin tespit edilemediği ve kendisine ulaşılamadığı anlaşılmış olmakla, tebligat yerine geçmek üzere aşağıda yazılı mahkememizce verilen hükmün gazete ile ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılan yargılama sonunda Mahkememizin 01.03.2013 tarih ve 2013/379 Esas - 2013/53 Karar sayılı ilamı ile,

''1-Davanın REDDİNE,

2-Bakiye 3.15 TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

3-Yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,

4-Gider avansının kullanılmayan kısmının karar kesinleştiğinde iadesine,

Dair davacının yüzüne karşı davalının yokluğunda kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde Yargıtay'a temyiz başvuru yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.'' şeklinde verilen hükmün davetiye yerine geçerli olmak üzere İLANEN tebliğ olunur.