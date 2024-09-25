Giriş Tarihi: 26.09.2024 00:00
T.C. KÜTAHYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/350 Esas (Birleşen 2023/680 Esas 2. Asliye Hukuk Mah.)
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BİLGİLERİ : Kütahya Merkez İstiklal Mah. 435 Ada 3 Parsel, 57,37 m2 yüzölçümlü,Taşınmaz
KAMULAŞTIRILACAK ALAN : 57,37 m2
TEKLİF EDİLEN BEDEL : 168.223,33-TL
MALİK BİLGİLERİ : ARİFE VAFIK ve diğerleri
KAMULAŞTIRAN KURUM : KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Davacı kurum vekili tarafından mahkememizin 2024/350 Esasında açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,
Kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,
Duruşmanın 17/10/2024 günü saat:10.10'da yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
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