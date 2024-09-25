T.C. KÜTAHYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/350 Esas (Birleşen 2023/680 Esas 2. Asliye Hukuk Mah.)

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BİLGİLERİ : Kütahya Merkez İstiklal Mah. 435 Ada 3 Parsel, 57,37 m2 yüzölçümlü,Taşınmaz

KAMULAŞTIRILACAK ALAN : 57,37 m2

TEKLİF EDİLEN BEDEL : 168.223,33-TL

MALİK BİLGİLERİ : ARİFE VAFIK ve diğerleri

KAMULAŞTIRAN KURUM : KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ

Davacı kurum vekili tarafından mahkememizin 2024/350 Esasında açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,

Kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,

Duruşmanın 17/10/2024 günü saat:10.10'da yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.