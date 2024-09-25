T.C. TERME SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2023/1114 Esas

DAVACI : SAİME BALCI - 68260011600

DAVALI (İlanın Muhatabı) : HAVA DOĞAN - 11183817910

HAVA DOĞAN - 11183817910 -ENVER ve NECMİYE oğlu/kızı, 09/04/1975 doğumlu,

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle;

Davacı Saime BALCI vekili Av. Kaşif AKSOY tarafından mahkememize sunulan dava dilekçesinde özetle;dava konusu Samsun ili, Terme ilçesi, Karacaköy Mahallesi 107 Ada 6 Parsel, 108 Ada 14 ve 23 Parsel ve 109 Ada 7 Parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmesinin talep ve dava edildiği, davalılardan Hava DOĞAN adına bilinen adresleri itibariyle tebligat çıkarıldığı ve mahkememizce güncel adresleri araştırıldığı halde netice alınamadığından, dava ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

İşbu gazete ilanının yayımlandığı tarihten 7 gün sonra ilanen tebliğ yapılmış sayılmak üzere; 05/03/2025 günü Saat 09:10 itibariyle sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirilecek belgelerin getirtilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ihtar olunur hususu; davalı Hava DOĞAN'a işbu gazete ilanının yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 23/09/2024