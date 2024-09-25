İLAN

TORBALI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

2024/287 Esas

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından davalı Arif Zeki Sakızlı aleyhine mahkememizde açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında; dava konusu İzmir ili, Torbalı ilçesi, Ormanköy mahallesi 163 ada 4 parsel sayılı taşınmazlar ile ilgili olarak kamu yararı kararı gereğince kamulaştırılmasına karar verildiği, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesi uyarınca kamulaştırılması talep edilmiş olup ilan tarihinden itibaren ilgililerin 30 gün içinde;

a-)Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açılabileceği,

b-)Maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açılabileceği,

c-)Bu tür davalarda husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ aleyhine yöneltileceği,

d-)Duruşmasının 12/12/2024 günü saat 11:05'den itibaren Torbalı 1.Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı,

e-)Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahipleri adına Ziraat Bankası Torbalı Şubesine yatırılacağı hususu İLAN olunur.