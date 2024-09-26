KIRKLARELİ 1.AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

ESAS NO :2023/137 KARAR NO :2024/130Mahkememizin 04/04/2024 gün 2023/137 Esas 2024/130 Karar sayılı kararı ile ;

HÜKÜM:

Sanık Kadir POLAT (Musa ve Sultan'dan olma, 21/11/1991 D.lu TC.NO: 19120323012)'ın "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan 5237 Sayılı TCK'nın 158/1-f,52/2, 53/1 ve 58/6-7 maddeleri gereğince 4 Yıl Hapis ve 400.00-TL Adli Para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, işbu karara karşı kararın tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içerisinde, mahkememize veya bulunulan yer mahkemesine verilecek dilekçe veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi ve bu tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile yada bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolu açık olmak üzere, kanunyoluna gidilmediği taktirde kararın kesinleşeceğine dair ihtaratla,, mütalaya uygun olarak oybirliği ile karar verildiği,

Ancak; Sanık Kadir POLAT'a mahkememiz gerekçeli kararının bütün aramalara rağmen bulunup tebliğ olunamadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,

7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29.maddeleri gereğince Sanık Kadir POLAT'ın yokluğunda verilen gerekçeli kararının Tüm Yurtta Yayın yapan Ulusal Gazete'de yayımlanmasına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

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