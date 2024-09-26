T.C. ANTALYA BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2020/3276

Müdürlüğümüzün yukarıda numarası yazılı bulunan takip dosyasında borçlu Has** Hüse*** ve Ems** oğlu, 1968 doğumlu, Antalya, Muratpaşa, Konuksever mah/köy nüfusuna kayıtlı GÜRCAN ERÇEL tüm aramalara rağmen ödeme emri tebliğ edilecek adresi bulunamamış ve adres kayıt sisteminde de adresi bulunmadığından ödeme emri ve eklerinin ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiştir.

Bu itibarla;

Alacaklı Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi tarafından borçlu Gürcan ERÇEL aleyhine 185.000 TL bedelli kredi sözleşmesi ve ihtarnameye dayalı olarak icra takibi başlatılmış ve müdürlüğümüzce takibin kabulüne karar verilerek;

1-)Toplam alacak olan 77.394,12 TL olmak üzere, 03.02.2020 tarihi itibariyle, toplam 77.394,12-TL alacağı bulunduğu, borçlu GÜRCAN ERÇEL için yukarıda belirtilen tüm borçlardan sorumlu olduğu asıl alacak tutarlarına takip tarihinden alacağın tamamen tahsiline kadar yine yukarıdaki hesap tablolarında belirtilen (%24) oranlardan işleyecek temerrüt faizleri, faizlerin gider vergisi, avukatlık ücreti, icra harç ve masraflarıyla birlikte, fazlaya ilişkin talep ve dava hakları saklı kalmak kaydı ile tahsilde tekerrür olmamak üzere ödenmesine dair emirdir. TBK. 100 Md. uyarınca kısmi ödemeler öncelikle faiz ve masraflara mahsup edilecektir.Harca Esas Toplam Alacak : 77.394,12 TL

2-)Borçlunun işbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren borcu ve takip giderlerini (7) gün içinde ödeme emrini gönderen icra dairesine ait banka hesabına yatırması, () (teminat vermesi), borcun tamamına veya bir kısmına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazı varsa, senet altındaki imza ona ait değilse yine bu (7) gün içinde ayrıca ve açıkça bildirmesi, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır olmuş sayılacağı, imzayı reddettiğiniz takdirde icra mahkemesi önünde yapılacak duruşmada hazır bulunması, buna uymadığı takdirde itirazın geçici olarak kaldırılacağı; senet veya borca itirazı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine yedi gün içinde bildirmediği takdirde aynı müddet içinde 74 üncü madde gereğince mal beyanında bulunması gerektiği, aksi halde hapis ile tazyik olunacağı, hiç mal beyanında bulunmaz veya gerçeğe aykırı beyanda bulunursa hapisle cezalandırılacağı; dava ve takip işlemlerine esas olmak üzere kendisine ait bir adresi itirazla birlikte bildirmek zorunda olduğu; adresinizi değiştirdiği halde yurt içinde yeni bir adres bildirmediği ve yeni adresi de tespit edilemediği durumda, takip talebinde gösterilen adrese çıkarılacak tebligatın kendisine yapılmış sayılacağı; borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri icraya devam edileceği hususu ihtar ve ilanen tebliğ olunur. 20.09.2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02093975