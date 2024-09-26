T.C. AYVALIK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2020/240 Esas KARAR NO : 2023/318

Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali ve Tescil (Muris Muvazası Nedeniyle) davasının yapılan açık yargılaması sonunda Ayvalık 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 15/06/2023 tarih,2020/240 Esas, 2023/63 Karar sayılı kararı ile

1-Davanın KABULÜNE,

Davalı Öcal Kurtoğlu adına kayıtlı Balıkesir ili Ayvalık ilçesi 150 Evler mahallesi

851 ada 26 parselde kain 3 no'lu bağımsız bölümün 1/4 payının davalı adına olan tapu kaydının İPTALİ

ile, davacı adına TAPUYA KAYIT ve TESCİLİNE,

2-Davacı tarafça harç bedeli olarak yatırılan toplam 10.395,00 TL harcın davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya VERİLMESİNE,

3-Davacı tarafça yargılama gideri olarak yapılan toplam 3.923,10 TL masrafın davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya VERİLMESİNE,

4-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden, karar tarihinde yürürlükte olanAAÜT uyarınca hesaplanan 23.805,59TL vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya VERİLMESİNE,

5-Artan gider avansının karar kesinleştiğinde talep halinde yatıran tarafa İADESİNE,

Dair; davacı vekilinin YÜZÜNE KARŞI, diğer tarafların YOKLUĞUNDA gerekçeli kararın tebliğinden itibaren (2) HAFTA içerisinde Bursa Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk DairesiBaşkanlığına sunulmak üzere mahkememize verilecek veya gönderilecek bir dilekçe yahut zabıt katibine bulunulacak bir beyanla İSTİNAF yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, iş bu hüküm davalı Nergis Sucu ve davalı Öcal Kurtoğlu'na gerekçeli kararın tebliği yerine kaim olmak üzere, iş bu ilanın yapıldığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.

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