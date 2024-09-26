T.C. TÜRKOĞLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/115 Esas İLAN TUTANAĞI

Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesi Uzunsöğüt Mahallesine kain;

Batısı; Akif Bağcının kullandığı yer, Kuzeyi; Ömer Taşkıranın kullandığı yer, Doğusu; Mücahit Kızılın kullandığı yer, Güneyi; Yol ile çevrili, "Tarla" niteliğindeki "A" harfi ile gösterilen 4477,59 m² yüzölçümlü taşınmaz ile

Batısı; İsmail Akkayanın kullandığı yer, Doğusu; Bülent İmalının kullandığı yer, Güneyi; İsmail Akkayanın kullandığı yer, Kuzeyi; Akif Bağcının kullandığı yer ile çevrili olan taşınmazın "Tarla" niteliğindeki "B" harfi ile gösterilen 1592,49 m² yüzölçümlü yerlerin "ABDULLAH ARI" adına tescili istenilmektedir.

Bu yerle ilgisi ve alakası olanların hak iddia eden bilumum evrak müsbitlerinin ilan tarihinden itibaren 3 (üç)ay içerisinde Mahkememize müracaatları ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02095578