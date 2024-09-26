T.C.KOCAELİ 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/452 Esas

DAVALI : HASANAGHA PERSIYANI- Veli Ahmet Mahallesi, Kertil Tekke Sok. No:6 İç Kapı No:5 İzmit/KOCAELİ

Davacı Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ tarafından davalı Hasanagha Persiyani aleyhine mahkememizde açılan itirazın iptali istemine ilişkin davasının yapılan yargılaması sırasında belirlenen gün ve saat olan 18/12/2024 günü saat 09:00 da duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerlerden getirtilecek belgeler için gereken açıklamayı yapmaları bu hususların 2 haftalık kesin süre içerisinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacakları hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02094623