TURHAL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI

1- İdarenin

a) Adı : Turhal Belediye Başkanlığı

b) Adresi : Celal Mah. Cumhuriyet Cad. No:1 60300 Turhal – TOKAT

c) Telefon – Faks Numarası : 0 (356) 2751031/214 – 0 (356) 2761156

2- İhalenin Konusu, Niteliği, Türü ve Miktarı, Muhammen bedeli:

a) Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Pazar Mahallesi 195 ada 135 parsel nolu 868.04 m2 arsa vasıflı taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile 10.10.2024 tarihi Perşembe günü saat 10:00 da satış ihalesine çıkarılacaktır.

b) İlçemiz Pazar Mahallesi 195 ada 101, 161 ve 136 parsel nolu taşınmazlar üzerine yapılacak olan sanayi dükkanları bağımsız bölüm 1 nolu dükkan 6.000,000,00 TL, 2 nolu dükkan 5.700.000,00 TL, 3 nolu dükkan 5.520.000,00 TL, 4 nolu dükkan 5.520.000,00 TL,5 nolu dükkan 5.520.000,00 TL, 6 nolu dükkan 5.520.000,00 TL, 7 nolu dükkan 5.520.000,00 TL, 8 nolu dükkan 5.520.000,00 TL, 9 nolu dükkan 5.520.000,00 TL, 10 nolu dükkan 5.400.000,00 TL, 11 nolu dükkan 5.280.000,00 TL, 12 nolu dükkan 5.880.000,00 TL, 13 nolu dükkan 6.000.000,00 TL, 14 nolu dükkan 6.000.000,00 TL, 15 nolu dükkan 5.700.000,00 TL, 16 nolu dükkan 5.520.000,00 TL, 17 nolu dükkan 5.520.000,00 TL, 18 nolu dükkan 5.520.000,00 TL, 19 nolu dükkan 5.520.000,00 TL, 20 nolu dükkan 5.520.000,00 TL, 21 nolu dükkan 5.520.000,00 TL, 22 nolu dükkan 5.520.000,00TL, 23 nolu dükkan 5.400.000,00 TL, 24 nolu dükkan 5.280.000,00 TL, 25 nolu dükkan 5.280.000,00 TL, 26 nolu dükkan 6.000.000,00 TL 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesi gereğince açık teklif (artırma) usulü ile 17.10.2024 tarihi Perşembe günü saat 10:00 da satış ihalesine çıkarılacaktır.

3- a) İhalenin Yapılacağı yer: Turhal Belediyesi Meclis Odası

b) Dosya Teslimi: Pazar Mahallesi 195 ada 101, 161 ve 136 parsel numaralı taşınmazlar üzerine yapılacak sanayi sitesine katılacak İstekliler, hazırlayacakları ihale dosyalarını 16.10.2024 Çarşamba günü saat 17:00 a kadar Belediye Başkanlığına ( Destek Hizmetleri Müdürlüğü ) teslim edeceklerdir.

Pazar Mahallesi 195 ada 135 parsel nolu taşınmaz satış ihalesine katılacak İstekliler, hazırlayacakları ihale dosyalarını 09.10.2024 Çarşamba günü saat 17:00 a kadar Belediye Başkanlığına ( Destek Hizmetleri Müdürlüğü ) teslim edeceklerdir.

( Bu tarih ve saatten sonra yapılacak olan teslimatlar kabul edilmeyecektir. )

4- İsteklilerde aranacak nitelikler ve istenecek belgeler:

İdarece ihalelerin en elverişli koşullarla sonuçlandırılmasını sağlamak amacıyla, isteklilerde belirli mali ve teknik yeterlik ve nitelikler aranabilir. Bunları tespite yarayan belgelerin neler olduğu, şartnamelerde gösterilmiştir.

İstekliler şartnamelerde yazılı belgeleri eksiksiz vermek ve Türkiye'de tebligat için adres göstermek zorundadır.

5) Satış ve kiraya ihalesine çıkan yerlerin muhammen bedelin % 3 ü kadar geçici teminatı yukarıda belirtilen dosya teslim saatinden 1 saat öncesine kadar Turhal Belediye Başkanlığının Vakıflar Bankası Turhal Şubesi TR 78 0001 5001 5800 7302 0681 34 Iban No'lu hesabına veya belediyemiz veznesine yatırılması gerekmektedir.

6. Telefonla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7. İstekliler, Sanayi Dükkânları için 1.000,00 TL karşılığında (Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebilir), diğer ihaledeki yerler ise ücretsiz idarece onaylı ihale dokümanını alabilirler.

8. Belediyemiz Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

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