T.C. İSTANBUL 12. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/38 Esas

DAVALI : GÖKHAN GENÇAY ERDOĞAN Mimar Sinan Mah. Spor Yolu Cad. Refika Sok. No:6/1 Sultanbeyli/ İSTANBUL

Davacı Dilek Erdoğan tarafından davalı Gökhan Gençay Erdoğan aleyhine 17/01/2024tarihinde mahkememizde boşanma davası açılmış,davalıya bildirilen adreslerinde tebligat yapılamamış, emniyet marifeti ve diğer tüm aramalara rağmen yeni adresi tespit edilemediğinden adresi meçhul olan Gökhan Gençay Erdoğan'a dava dilekçesi, tensip tutanağının ilanen yapıldığı, davalının gerekli süreler içerisinde cevap dilekçesi sunmadığı dilekçeler aşamasının tamamlandığı anlaşılmıştır.

Davalı Gökhan Gençay Erdoğan'a ön inceleme duruşma tutanağının tebliğine, ön inceleme duruşmasının 14/01/2025 günü saat 11:04'de yapılmasına, duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, belirlenen günde duruşmaya gelmediğiniz veya gelip davayı takip etmediğiniz halde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususları verilen süre içinde yerine getirmemeniz halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, dava dilekçesi, tensip tutanağı ve ön inceleme duruşma gününün tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 27/09/2024