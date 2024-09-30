T.C. İSKENDERUN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .17297182-2016/58-Ceza Dava Dosyası

İ L A N

İskenderun1. Asliye Ceza Mahkemesince; Ali ve Essıt oğlu 31/07/1981 Halep d.lu sanık ABDULREZZAK GARİB hakkında 5607 sym suçundan açılan kamu davasında mahkememizin 2016/58 Esas, 2023/246 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında aynı suç maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ve sanık hakkında6000 TL ve 20 TL adli para cezasına karar verildiği,

Gerekçeli kararın sanığa tebliğ edilmesi gerektiği, ancak sanığın adreslerinin meçhul olduğundan mahkememizin bu ilamı yönünden İLANEN TEBLİĞAT YAPILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR.

İşbu kararın son ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve sanığın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize veya bulunduğu yer Asliye Ceza mahkemesine dilekçe verilmesi veya bu yöndeki beyanın zabıt katibince tutanağa geçilerek ilgili mahkeme hakimliğince onaylanması suretiyle yargılamaya konu karara karşı Adana Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere ihtar olunur.