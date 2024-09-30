Giriş Tarihi: 01.10.2024 00:00
T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/351 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, merkez ilçesi, Damlaçay köyü
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 114
PARSEL NO : 1
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 248,25m2'lik irtifak alanı ve 3,92m2'lik direk yeri
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- EMİN KURT-18401374514 -
2- NİLÜFER KURT-18395374774 -
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/351 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26/09/2024
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