T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/351 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, merkez ilçesi, Damlaçay köyü

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 114

PARSEL NO : 1

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ : 248,25m2'lik irtifak alanı ve 3,92m2'lik direk yeri

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- EMİN KURT-18401374514 -

2- NİLÜFER KURT-18395374774 -

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/351 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26/09/2024