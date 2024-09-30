T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/357 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Merkez ilçesi, Esenli köyü

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 120

PARSEL NO : 60

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ : 1172,03m2'lik irtifak alanı ve 11,73m2'lik direk yeri

MALİKİN ADI VE SOYADI : - ORHAN DALAHMETOĞLU-34810827632 -

2- ŞEMSETTİN DALAHMETOĞLU-34819827350 -

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/357 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26/09/2024