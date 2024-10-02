BÜYÜKORHAN BELEDİYESİ

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ İLE YAPILACAK OLAN

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİNİN İHALE İLANI

Bursa İli Büyükorhan İlçesi, Karalar mahallesi, Maşatlı mevkii 0 ada 722 parseldeki 70.000 m² yüzölçümlü yerin 20.000 m2 Tarla vasıflı taşınmazın üzerinde 20 yıllığına Yap-İşlet-Devret modeli ile yenilenebilir 945 kw Güneş Enerjisi (GES) kurulumunda kullanılmak üzere yıllık kira bedeli üzerinden kiralanması işidir. İhaleye ait şartname ve ekleri ile ilgili detaylı bilgi almak isteyenler her gün mesai saatleri dahilinde Büyükorhan Belediyesi ihale biriminden görülebilir ve 2.000,00.-TL bedelle satın alınabilir. İhale Büyükorhan Belediyesi toplantı salonunda, 15/10/2024 tarihinde Salı günü, saat 14:00 da, 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma suretiyle yapılacaktır. İhalesi yapılacak GES tesisinin Geçici teminatı 660.000,00.-TL dir. İhaleye girecek isteklilerden aranılan belgeler;

Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret

Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya

Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili

Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti İstekliler veya tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte

Oda faaliyet belgeleri, Vergi levhası, Ticaret sicil gazetesi Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz İhale dosyasının satın alındığına dair dosya makbuzu Büyükorhan Belediyesinden borcu yoktur yazısı. Kanuni ikametgah adres beyanı Vekaleten ihaleye girecekler için noterden alınmış vekaletname Büyükorhan Belediyesinden borcu yoktur yazısı.

İsteklilerin ihaleye katılmak için 5. maddede istenilen belgeleri ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ibraz etmeleri şarttır. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 17/09/2024

İhale İlanıGerçek kişiler içina) İmza Beyanıb) Kimlik Fotokopisic) İkametgah Belgesid) Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuze) İhale dosyasının satın alındığına dair dosya makbuzuf) Büyükorhan Belediyesinden borcu yoktur yazısı.g) Vekaleten ihaleye girecekler için noterden alınmış vekaletnameTüzel kişiler içinveya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,bulunacak kişilerin Noter tasdikli vekaletnameleri ve yetkili olduklarına dair imza sirküleri,



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