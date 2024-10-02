İPSALA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2016/83

KARAR NO : 2016/196

Eşyayı Gümrük İşlemlerine Tabii Tutmaksızın Ülkeye Sokmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 05/04/2016tarihli ilamı ile 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun, 6455 sayılı Kanunun 54. Maddesi ile değişik 3/21 ve 3/1 maddeleri gereğince 2 yıl 6 ay hapis ve 160,00 TL adli para cezası ile cezalandırılan, Strumıca S.Uladvci 111 Makedonya adresinde ikamet eden, George ve Cena oğlu, 24/06/1987 Strumica Makedonya doğumlu, STOJANCHO RISTOV tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hükmün GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR. 27/09/2024