ANKARA BATI 4. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/335

KARAR NO : 2020/604

Davacı YAKUP ERDURUCAN aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Adresinize tebligat yapılamadığından gerekçeli karının ilanın tebliğine karar verilmiş olup,

"HÜKÜM :Davanın kabulü ile Kırıkkale ili, Merkez ilçesi, Yuva mahallesi, cilt no:20 hane no:184 bsn:7'de nüfusa kayıtlı 36724542632 T.C Kimlik numaralı YAKUP ERDURUCAN ile Kazakistan uyruklu 29/07/1982 doğumlu Beysen ve Markabat kızı GULNAZ BORANBAYEVA'nın Türk Medeni Kanunu'nun 166/1. maddesi uyarınca BOŞANMALARINA, nafaka, tazminat ve eşya talebi bulunmadığından bu konularda karar verilmesine yer olmadığına,"

Hususları gerekçeli karar tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanın tebliğ olunur.