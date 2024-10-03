OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 9 ADET GAYRİMENKUL SATILMASI İŞİ

Gerçek Kişiler;

a) Nüfus Kayıt Örneği

b) İkametgah Belgesi

c) Tebligat için yazılı adres beyanı

d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak

e) Vekaleten ihaleye katılımlarda; noter tasdikli vekaletname

f) Noter tasdikli imza beyanı ya da sirküsü

g) İhaleden yasaklı olunmadığına dair yazılı beyan

Tüzel Kişiler;

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, noter tasdikli imza sirküsü

b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

c) Ticaret Sicil Gazetesi

d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak

e) Vekaleten ihaleye katılımlarda; noter tasdikli vekaletname

f) Tüzel kişilik Dernek ise; Karar defteri, Karar defterine ihale ile ilgili karar alınarak yetkili tayin edilmesi,

g) Tüzel kişilik Dernek ise; Yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü

h) İhaleden yasaklı olunmadığına dair yazılı beyan