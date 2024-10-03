T.C. ADANA 7. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

Dosya No : 2024/193 Esas 2024/317

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KONU: Mahkeme ilamının tebliği hakkında,

Davalı : HALİL BAĞCI

T.C. Kimlik NO: 15043184488

Mahkememizin dosyasıyla Birleşen Adana 4. İcra Hukuk Mahkemesinin 2024/196 Esas 2024/285 karar sayılı dosyasında Müşteki Nurettin ÜĞÜTEN vekili Av. Rasime EŞELİOĞLU tarafından davalı Halil BAĞCI aleyhine "Şikayet ( İcra Memur Muamelesi ),Takibin Taliki veya İptali "suçundan açılan davada yapılan yargılama sonunda Mahkememizce verilen 04/06/2024 tarih ve 2024/193 Esas 2024/317 sayılı kararıyla:

1-a)Asıl dosyada davavanın pasif husumet yokluğu nedeniyle REDDİNE,

b)Alınması gereken harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

c)Davanın mahiyeti gereği taraflar lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığı,

d)Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,

e)HMK Gider Avansı Yönetmeliğinin 5. maddesi uyarınca davacı tarafından yapılan ve gönderi ücretinin mahsubundan sonra fazla yatan avansın karar kesinleştikten sonra talep sahibine elektronik ortamda hesap numarası var isebu numara üzerinden yoksa PTT aracılığı ile adreste ödemeli olarak gönderilmesine,

2-a)Birleşen Adana 4. İcra Hukuk mahkemesinin 2024/196 esas sayılı dosyasında ŞİKAYETİN KABULÜ İLE, Adana 1. Genel İcra Dairesinin 2023/145171 esas sayılı takip dosyasında davacı borçluya yapılan ödeme emri tebliğinin usulsüz olduğuna, öğrenme tarihinin 17/04/2024 olarak düzeltilmesine,

b)Alınması gereken harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

c)Davacı tarafça yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,

d)Davanın mahiyeti gereği taraflar lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığı,

e)HMK Gider Avansı Yönetmeliğinin 5. maddesi uyarınca davacı tarafından yapılan ve gönderi ücretinin mahsubundan sonra fazla yatan avansın karar kesinleştikten sonra talep sahibine elektronik ortamda hesap numarası var ise bu numara üzerinden yoksa PTT aracılığı ile adreste ödemeli olarak gönderilmesine,

Dair karar, tarafların yüzüne karşı taraflara tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize veya aynı nitelikte başka bir yer mahkemesine verilecek dilekçe ile Adana Bölge Adliye Mahkemelerinde istinaf kanun yoluna başvurabileceği belirtilerek karar verilmiştir. Resmi kurumlardan bildirilen adreslerinize tebligat çıkartıldığı halde tebligatların bila iade gelmesi sebebi ile tebligat yapılamamış olup adres araştırmasından da bir netice alınamadığından hüküm ilanen tebliğ ve ihtar olunur. 06/09/2024