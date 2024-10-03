T.C. EDİRNE 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2018/196 Esas

KARAR NO : 2022/177

Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/03/2022 tarihli ilamı ile 79/1.b maddesi gereğince 2 YIL 6 AY HAPİS, 80 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan 1960 doğumlu, Bulgaristan uyruklu STOYCHO ZHELYAZKOV STOYCHEV tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye geneli tirajı 50.000 üzeri GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 01.10.2024