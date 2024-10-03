İLAN

T.C. ELBİSTAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/480 Esas

Davacı Albay GÜL tarafından Elbistan Belediye Başkanlığı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maliye Hazinesi aleyhine açılan Tapusuz taşınmaz tescili davasının yapılan yargılamasında;

Dava konusu Kahramanmaraş ili Elbistan ilçesi Karaelbistan Mahallesi(Osman Gazi) 178 ada 27, 29 parseller ile191 ada 3,4 nolu parseller arasında tescil harici bırakılan alan ile yine aynı mahalle 178 ada, 124,125 parseller ile 181 ada, 1 nolu parsel arasında tescil harici bırakılan alana ilişkin Mahkememizde Türk Medeni Kanununun 713/1 maddesi gereği tescil davası açılmış olup, bu taşınmazlarda hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememize müracaat etmeleri Türk Medeni Kanunun 713/4 ve 713/5 maddeleri uyarınca ilan olunur.

DAVACI : ALBAY GÜL-51883472682

DAVALILAR : 1- ELBİSTAN BELEDİYESİ Köprübaşı Mah Köprübaşı Cad Belediye Hizmet Binası Bina No: 1 -/Elbistan/K.Maraş/TürkiyeElbistan/ KAHRAMANMARAŞ

2- MALİYE HAZİNESİ Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği Ve Muhekmat Genel Müdürlüğü Altındağ/ ANKARA

3- KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSMETPAŞA MAHALLESİ AZERBAYCAN BULVARI NO:25 46100