T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2025 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2025 - 12:00

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri :İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Küçükçekmece Mahallesi, Yenimahalle Mevkii, 5418 parsel sayılı,251,00 m2 alanlı Zeminden İtibaren Altı Kat Oniki Daireli Kargir Apartmanın 20/240 arsa paylı, 5. kat 12 nolu meskeninDosya kapsamında yer alan 05/01/2024 tarihli bilirkişi raporuna göre;İstanbul İli Küçükçekmece ilçesi, Küçükçekmece Mahallesi, Yenimahalle mevkii 5418 parsel sayılı 251,00 m2 alanlı Zeminden İtibaren Altı Kat Oniki Daireli Kargir Apartmanın 20/240 arsa paylı 5. kat 12 nolu meskenin3/8 hissesi borçlu adına kayıtlı olduğu dosyasındabulunan21.12.2023 tarihli tapu kaydından anlaşılmıştır.Değer tespitine konu olan taşınmaz: İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi Cennet Mahallesi, Hürriyet Caddesi no:25/3 adresinde, mevcut tapunun 5418 parsel sayılı251,00 m2 alanlı arsa üzerinde bodrum + zemin + 5 normal kattan müteşekkil B.A.K bir yapının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Değer tespitine konu olan mesken 5. kat 12 nolu meskendir.göre Mesken; 2 oda, 1 salon, mutfak, banyo, balkon ve wc' den müteşekkil olup meskenin salon ve oda taban alanları laminant parke, ara ıslak alanları (hol, antre, balkon, mutfak, banyo) gibi alanların taban alanları seramik, mesken saten boyalı, elektriği, suyu mevcut doğal gaz ısıtma sistemli, mutfak dolapları mobilya, tezgahı granit duvarları fayans, banyosu klozetli lavabolu, duşa kabinli, duvarları renkli fayans, iç doğramaları kapı kanat ve kasaları Amerikan kapı, dış doğramaları pencere kanat ve kasaları çift cam pimapengöre meskeninalanlı olduğu tespit edilmiştir. Binanın eski olduğu, merkezi bir konumda, cennet metrobüs durağına çok yakın bir mesafe olduğu görülmüştür. Not: Mimari Proje Ektedir.Adresi: Cennet Mahallesi, Hürriyet Caddesi No:25/3 Küçükçekmece / İSTANBULYüzölçümü: 58 m2Arsa Payı: 20/240İmar Durumu: Dosya kapsamında yer alan Küçükçekmece Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 442591 sayılı yazısına göre; Söz konusu parsel; 15.12.2006, 26.02.2018, 22.03.2021 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Küçükçekmece Merkez Revizyon Uygulama İmar Planında, Plan Notlarının 1.21 maddesindeki hükümlere haiz, Ayrık Nizam 6 kat (A-6), Konut Alanında, kalmaktadır. 5417 parsele komşu olan ada içinde mahreçsiz konumda kalan 5418 parselin uygulama aşamasında komşu parsel 5417 ile tevhid edilmesi gerekmektedir.Kıymeti: 787.500,00 TLKDV Oranı: %1Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

30/09/2024 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.