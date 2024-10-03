Örnek No:55*
T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ
2023/37290 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2023/37290 TLMT.
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Küçükçekmece Mahallesi, Yenimahalle Mevkii, 5418 parsel sayılı,251,00 m2 alanlı Zeminden İtibaren Altı Kat Oniki Daireli Kargir Apartmanın 20/240 arsa paylı, 5. kat 12 nolu meskenin3/8 hissesi.
TAŞINMAZIN TAMAMI DEĞİL YALNIZCA TAŞINMAZDAKİ 3/8 BORÇLU HİSSESİ SATILIKTIR.
Dosya kapsamında yer alan 05/01/2024 tarihli bilirkişi raporuna göre;
TAPU KAYDI:
İstanbul İli Küçükçekmece ilçesi, Küçükçekmece Mahallesi, Yenimahalle mevkii 5418 parsel sayılı 251,00 m2 alanlı Zeminden İtibaren Altı Kat Oniki Daireli Kargir Apartmanın 20/240 arsa paylı 5. kat 12 nolu meskenin3/8 hissesi borçlu adına kayıtlı olduğu dosyasındabulunan21.12.2023 tarihli tapu kaydından anlaşılmıştır.
GAYRİ MENKULÜN HALİHAZIR DURUMU:
Değer tespitine konu olan taşınmaz: İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi Cennet Mahallesi, Hürriyet Caddesi no:25/3 adresinde, mevcut tapunun 5418 parsel sayılı251,00 m2 alanlı arsa üzerinde bodrum + zemin + 5 normal kattan müteşekkil B.A.K bir yapının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Değer tespitine konu olan mesken 5. kat 12 nolu meskendir. Mimari Projeye
göre Mesken; 2 oda, 1 salon, mutfak, banyo, balkon ve wc' den müteşekkil olup meskenin salon ve oda taban alanları laminant parke, ara ıslak alanları (hol, antre, balkon, mutfak, banyo) gibi alanların taban alanları seramik, mesken saten boyalı, elektriği, suyu mevcut doğal gaz ısıtma sistemli, mutfak dolapları mobilya, tezgahı granit duvarları fayans, banyosu klozetli lavabolu, duşa kabinli, duvarları renkli fayans, iç doğramaları kapı kanat ve kasaları Amerikan kapı, dış doğramaları pencere kanat ve kasaları çift cam pimapen Mimari projeye
göre meskenin net ~ 58 m² brüt ~ 70 m2
alanlı olduğu tespit edilmiştir. Binanın eski olduğu, merkezi bir konumda, cennet metrobüs durağına çok yakın bir mesafe olduğu görülmüştür. Not: Mimari Proje Ektedir.
12 NOLU MESKENİN DEĞERİ: 2.100.000,00 TL
2.100.000,00 TL X 3/8 = 787.500,00 TL BORÇLUNUN HİSSESİNE DÜŞEN MİKTARDIR.
Adresi: Cennet Mahallesi, Hürriyet Caddesi No:25/3 Küçükçekmece / İSTANBUL
Yüzölçümü: 58 m2
Arsa Payı: 20/240
İmar Durumu: Dosya kapsamında yer alan Küçükçekmece Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 442591 sayılı yazısına göre; Söz konusu parsel; 15.12.2006, 26.02.2018, 22.03.2021 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Küçükçekmece Merkez Revizyon Uygulama İmar Planında, Plan Notlarının 1.21 maddesindeki hükümlere haiz, Ayrık Nizam 6 kat (A-6), Konut Alanında, kalmaktadır. 5417 parsele komşu olan ada içinde mahreçsiz konumda kalan 5418 parselin uygulama aşamasında komşu parsel 5417 ile tevhid edilmesi gerekmektedir.
Kıymeti: 787.500,00 TL
KDV Oranı: %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 12:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 12:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2025 - 12:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2025 - 12:00
30/09/2024 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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