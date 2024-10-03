T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2024 - 13:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2024 - 13:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 13:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/01/2025 - 13:35

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : İstanbul İl, Avcılar İlçe, Firüzköy Mahalle, 667 Ada, 5 Parsel, A2 Blok, 1. Kat, 4 nolu Nolu Bağımsız BölümKıymet takdiri istenen taşınmaz; İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Firuzköy Mahallesi, 667 Ada 5 parsel sayılı,16.010,32m2 alanlı, " SOSYAL TESİSİ VE KAPALI OTOPARKI MEVCUT 5 BLOKLU BETONARME BİNA VE ARSASI" vasıflı taşınmazın kat mülkiyetine göre 11/1440 ARSA PAYLI, A2 Blok, 1 Kat, 4 nolu Mesken nitelikli Bağımsız Bölümü olup mahallen Tahtakale Mahallesi, Bizim Evler1 Sitesi, Begonya Sokak, 10 dış kapı nolu A2 Blok adresindedir. (Resim-2-3)A2 Blokta yapılan incelemede 4 nolu daire, 1 katta asansöre göre sol tarafta yer almakta olup projesi ile uyumludur.(Resim-4)4 nolu bağımsız bölüm, salon, 4 oda, giyinme odası, ebeveyn banyosu, banyo, antre, hol, mutfak, tuvalet, balkon mahalli olup zemin kaplamaları ıslak hacimlerde seramik, salon ve oda odalarda laminant parke, duvarları boyalı, banyo, wc duvarları fayans kaplıdır. Mutfak sabit tezgâhlı ve mutfak dolaplı, banyosunda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarlar mevcut, PVC doğramalı, daire giriş kapısı çelik kapıdır. Isınma doğalgaz kaloriferlidir. Dairenin net kullanım alanı 159m2 ,brüt kullanım alanı toplam 210 m2 olarak hesaplanmıştır. Bağımsız bölümün yerinde yapılan tespitlere ilişkin görseller rapor ekinde sunulmuştur. (Resim-6)Ana taşınmaz, Ispartakule Bulvarına 600m, Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesine 200m, O-3 kuzey yan yoluna 600m, TEM Otoyolu girişine 900m, Ispartakule Tren istasyonuna 500m kuş uçuşu mesafededir.Dava konusu taşınmaz, yoğunluklu olarak toplu konut sitelerinin bulunduğu bölgede yer almaktadır. Teknik ve sosyal altyapı tamamlanmış olup kamu hizmetlerinden tamamen istifade etmektedir. Toplu taşıma ile ulaşımı kolaydır. hususu belirtilmiştir.,Adresi : Tahtakale Mah. Bizim Evler 1 Sitesi, Begonya Sk. No:10 A2 Blok, Daire:4 Avcılar / İSTANBULYüzölçümü : 16.010,32 m2Arsa Payı : 11/1440İmar Durumu : Avcılar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20.12.2023 tarih E-68097862-754-179410 sayılı yazısına göre; İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Tahtakale Mahallesi, 667 Ada 5 sayılı taşınmazın "30/09/2013 tasdik tarihli Tahtakale - Ispartakule Toplu Konut Revizyon ve İlave 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında; Emsal : 1.5 yapılaşma şartlarında "Konut " alanında kaldığı" bildirilmiştir.Kıymeti : 8.000.000,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

02/10/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.