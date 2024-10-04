T.C. ANKARA 8. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/108 Esas

DAVALI : Alkan Güvenlik Temizlik İnşaat Gıda Taşımacılık Sosyal Hizmetler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Rücuen Tazminat) davasının yapılan

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, gösterilen adresin depremde yıkılmış olması gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK 317 maddesi uyarınca davaya karşı 2 hafta içerisinde cevap vermeniz, varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarınızı sunmanız, süresinde cevap vermediğiniz takdirde dava dilekçesinde ileri sürelen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız, belirlenen ön inceleme ve tahkikat gün ve saatinde hazır olmanız, sulh için hazırlık yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz veya davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, duruşmaya gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar olunur.

Ayrıca 19/12/2024 günü saat: 09:50'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

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