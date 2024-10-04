T.C. BATMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Sayı :2024/427 Esas 02/10/2024 Mahkememizde açılan Alacak (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasına ilişkin tüm aramalara rağmen açık adresi tespit edilemeyen davalı Süleyman BULUT'a dava dilekçesinin tebliğ edilemediği bu nedenle dava dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve bu süreden itibaren 6100 s. H.M.K.'nun 122/1. maddesine göre, iki hafta içinde aynı Kanunun 129. maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceği aksi halde yargılamaya yokluğunda devam olunarak dava dilekçesine karşı cevap sürenin biteceği İLANEN TEBLİĞ olunur.

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