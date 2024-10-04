T.C. İZMİR 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2024/258 Esas

DAVALI TURGAY SÖKMEN - 43417093494-

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesinin, ihtiyati haciz ara kararının ve tensip zaptını bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamış, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı, haciz ara kararı ve tevzi formunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı Milli Savunma Bakanlığı dava dilekçesinde; 15/07/2016 tarihinde paralel devlet yapılanması-Fetullahçı Terör Örgütü tarafından Türkiye Devletine ve demokrasiye karşı kanlı darbe girişiminde bulunulduğunu, devletin başı Cumhurbaşkanı önderliğinde terör eyleminin halk tarafından bertaraf edildiğini, söz konusu terör eylemine karşı kahraman halkımızın meydanlara çıkarak demokrasiye sahip çıktığını, TSK içindeki paralel yapılanmanın harekete geçirdiği darbecilere karşı TSK mensupları ve Enmiyet Güçlerinin milletin iradesinin yanında yer aldığını, mücadele içindeki halk, asker ve emniyet mensubu şehitlerin ve gazilerin bulunduğunu, tüm bu olaylar sonucu terör örgütünün Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ettiğini, yasama organını ortadan kaldırmayı ve TBMM'nin görevini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüste bulunduğunu, bu engelleme ve teşebbüslerin akabinde işlenen suçlar sebebiyle haklarında iddianameler düzenlendiğini, Ağır Ceza Mahkemelerinde davalar açıldığını, bu kapsamda davalıların darbe eylemi sırasında gerçekleştirdikleri eylemler sonucu ortaya çıkan her türlü tahribattan, eylemlerin engellenmesi amacıyla devlet güçleri tarafından gerçekleştirilen müdahaleler ve diğer faaliyetler sebebiyle maddi zararlar ortaya çıktığını, kamuya ait araçlar, helikopterler, silahlar kullanılarak halka ve kamu kurumlarına büyük miktarda maddi zararlar verildiğini ileri sürerek davalıların haksız ve hukuka aykırı fiilleri sebebiyle Milli Savunma Bakanlığında sadece İzmir ili, Gaziemir ilçesinde bulunan Hava Teknik Okullar Komutanlığında doğan 1.630,00-TL akaryakıt bedeli, 854,24-TL darbe girişimi sonrası çağrılan personele ödenen harcırah bedeli, 3.466,67-TL geri çağırma sebebiyle personele iade edilen oda ücretleri olmak üzere toplam 5.950,91-TL maddi tazminatın olay tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte müteselsilen ve müştereken davalılardan tahsili ile davalıların taşınır ve taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları, kara, deniz ya da hava ulaşım araçları, yardımlaşma kurum ve sandıklarından olan alacakları üzerine teminatsız olarak ihtiyati haciz konulmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce 16/07/2024 tarihinde takdiren teminatsız olarak davalıların, taşınır ve taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları, kara, deniz ya da hava ulaşım araçları yardımlaşma kurum ve sandıklarından olan alacakları üzerineihtiyati haciz konulmasına karar verilmiştir.

İlan tarihinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde cevap, itiraz, delillerinizi bildirmeniz, ibraz etmezseniz dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş ve ilk itirazlarınızı bildirmezseniz, bundan vazgeçmiş sayılacağınız, ayrıca elinizde bulunan belgelerin asıllarını, örnekleri ile birlikte mahkemeye vermeniz, aksi halde bu delillerden vazgeçmiş sayılacağınız hususu, dava dilekçesindeki adresine tebliğ edilmeyen davalı Turgay Sökmen'e dava dilekçesi, tensip zaptı ve mahkememizin 16/07/2024 tarihli haciz ara kararı geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02099427