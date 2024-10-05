ZONGULDAK KADASTRO MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin 2020/57 Esas sayılı dosyasında davacı Şerafettin Çarşambalı ile dahili davalı Arslan Taşkın ve diğerleri arasında davalı Zonguldak, Merkez, Futa Köyü, 102 ada 151 parsel, 104 ada 7-32 parsel, 120 ada 5 parsel, 103 ada 5-11-32-36-48-63-82 parseller ile 105 ada 18-39 ve 52 parsel sayılı taşınmazlar hakkında 21/11/2024 günü saat 11:00'de Zonguldak Adalet Dairesinde yapılacak olan iş bu tensip ve duruşma günü tüm aramalara rağmen kendisine tebliğ yapılamayan Yusuf ve Sabriye kızı 1921 doğumlu Pakize Karakaya, Fehmi ve Fatma kızı 1977 doğumlu Fatma Çarşambalı, Şaban ve Emineoğlu 1929 doğumlu Mehmet Çarşambalı, Şaban ve Emine kızı 1931 doğumlu Safiye Çarşambalı, kök muris Ahmet Yılmaz oğlu Hasan Yılmaz mirasçılarından Hasan ve Emine oğlu 1925 doğumlu Mehmet Yılmaz, Kök muris Yusuf Karakaya Mirasçısı Mehmet ve Esma kızı 1928 doğumlu Hanife Harkın, Hayrullah ve Bahriye oğlu 1983 doğumlu Kadir Balaban ve Muharrem ve Hanife kızı 1961 doğumlu Emine Kökçen'e "Sulh için gerekli hazırlığı duruşmaya kadar yapmanız, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz gibi karşı tarafın muvafakatınız olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği,3402 sayılı Kadastro Kanununun 29 ncu maddesi düzenlemesi gereği duruşmaya hiçbir taraf gelmese de yokluklarında devam edileceği, dosyanın işlemden kaldırılmayacağı ihtar olunur." şerhi 7201 sayılı Tebligat Kanunun 31 maddesi uyarınca ilanın yapıldığı günden başlayarak 7. günün sonunda adı geçen kişilere tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.