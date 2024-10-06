ADANA 8. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/335 Esas

KARAR NO : 2024/1204 Karar

Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması (Noter) davası nedeniyle mahkememizce verilmiş olan22/05/2024tarihli karar gereğince;

HÜKÜM :

Yukarıda açıklandığı üzere;

1-) Amasya ili, Merzifon İçesi, Karamustafapaşa mah./köyü Cilt no: 51, hane:20 denüfusa kayıtlı bulunan Mustafa ve Remziye'den olma01/07/1936doğumlu, 24187179144 T.C kimlik nolu, AYTEN ÖZEN tarafından düzenlenmiş,Adana 14.Noterliği'nin 30/12/2015 Tarih ve 41381yevmiye no'lu düzenleme şeklindeki vasiyetnamesinin 4721 sayılı TMK 596. Maddesi gereğine açılmasına ve okunmasına, ( açıldı, okundu)

2-)Vasiyetname usulüne uygun olarak açılıp okunmuş olmakla ve yasal mirasçılara tebliğ edilmiş olmakla mahkememizce yapılacak bir işlem kalmadığından dava dosyasından el çekilmesine, vasiyetnamenin usulüne uygun açıldığının tespitine,

3-)Esasın bu şekilde kapatılmasına,

Vasiyetnamenin okunmuş olmakla dosyasında saklanmasına,

4-) Davanın mahiyeti gereği harç alınmasına yer olmadığına,

5-) Davanın mahiyeti gereği yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,

Dairtarafların yokluğunda, 6100 sayılı HMK'nın 341 v.d. Gereğince kararın ilgilisine tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememizin veya aynı nitelikte bir diğer mahkemesine verilecek usulüne uygun dilekçe ile Adana Bölge Adliye Mahkemesi'nin ilgili dairesine gönderilmek üzere istinaf yolu açık olarak karar verilmiş olmakla;

Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen mirasçı 12575901774 T.C kimlik noluNEŞE SÜER adına çıkartılan davetiyelerin bila iade edildiğinden, zabıtaca da adresi tespit edilemediğinden karar tebliği yerine geçerli olmak üzere mirasçı NEŞE SÜER'e ilanen tebliğ olunur. 07/08/2024

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