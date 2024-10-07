T.C. ALANYA 2. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2024/242 Esas İLAN

Davacı , IZETA MUJIC VIDIC ile Davalı , MARIO VIDIC arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Davacı müvekkili ile davalının 02.02.2021 tarihinde evlendiklerini, tarafların müşterek çocuklarının olmadığını, evliliğin başlarında her şeyin gayet normal ilerlerken taraflar arasındaki sevgi ve aile birliğine olan inancın zamanla zayıfladığını,bu sürecin devamında tarafların birbirleri ile iletişimlerinin bozulduğunu,müvekkilinin ,eşi ile tekrar eski hale dönebilmek için olağanüstü bir çaba harcadığını, ancak davalı tarafın, davacı müvekkiline karşı olumsuz tutum ve davranışlarının değişmediğini, devam eden süreçte davalının,müvekkiline karşı hakaretler etmeye başladığını, fiziksel şiddete başvurmuştur.02/10/2023 tarihinde taraflar Alanya'daki ikametlerinde bulundukları sırada davalının, davacı müvekkiline saldırıp şiddet uyguladığını ve en sonunda müvekkilini evden sokağa attığını,soğukta kalan müvekkilinin o haliyle otobüs durağında saatlerce ağladığını, daha sonra korktuğu için eve dönemediğini ve bir otele gitmek zorunda kaldığını,ilerleyen günlerde eve gitmek istediğinde davalının evin kilidini değiştirdiğini fark ettiğini ve eve giremediğini, taraflar arasındaki sevgi ve saygının, davalının davranışları sebebi ile bittiğini, evlilik birliğine olan inançlarının tamamen yok olduğunu ve böylece evlilik birliğinin çekilmez hale geldiğini açıklayarak Tarafların TMK m.166/1 uyarınca evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebi ile boşanmalarına, yargılama harç ve giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava edilmiştir.

Davalı MARIO VIDIC'a;

1- Dava dilekçesinin HMK'nun 119/ b,c,ç,ğ,h bentlerinde düzenlenen zorunlu unsurları içerdiği anlaşılmakla kabulüne,

2 -Davanın yazılı yargılama usulü ile yürütülmesine ,

3-Davanın Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası olarak yürütülmesine,

4-Dava dilekçesi ve eklerinin HMK'nun 122 maddesi uyarınca; davalı tarafa tebliğine,tebligat zarfı üzerine HMK'nun 122 ve 127. maddeleri gereği dava dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde davaya cevaplarını usulü itirazlarını ve delillerini mahkemeye ibraz edebileceği,iki haftalık sürede cevap dilekçesini ibraz etmez ise davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağının ihtarına, masrafın gider avansından karşılanmasına,

5-Davalı tarafından cevap dilekçesi ve ekleri ibraz edildiğinde cevap dilekçesi ve eklerinin HMK nun 126/4 maddesi gereği davacıya tebliğine,masrafın gider avansından karşılanmasına,

6-Davalının HMK'nun 129/2 maddesine göre cevap dilekçesinde dayandığı delillerin toplanması hususunun dilekçeler aşamasının tamamlanıp uyuşmazlık konusu vakıalar tespit edildikten sonra celbi hususunun değerlendirilmesine, masrafın gider avansından ya da HMK nın324 maddesi gereği davalı tarafça karşılanacak delil avansından karşılanmasına,

7-Taraflarca HMK.nun 136.maddesi gereğince dosyaya ibraz edilen cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçelerinin HMK.nun 136/2.maddesi yollamasıyla HMK 122 ve 126/4 maddeleri gereğince davacı ve davalıya tebliğine,masrafın gider avansından karşılanmasına

8-Dilekçeler aşamasının tamamlanmasından sonra,ön inceleme aşamasında HMK 138.maddesi gereğince dava şartları ve ilk itirazların dosya üzerinden değerlendirilmesi sonucu nihai bir karar verilemez ise ön inceleme aşamasının duruşmalı yapılarak,duruşma gününün bilahare belirlenmesine,belirlenen günün HMK 139.maddesi gereği meşruhatlı şekilde taraflara tebliğine,masrafın gider avansından karşılanmasına,

"HMK 122. Maddesi gereğince, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, HMK.nun 128. Maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz taktirde, davanının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız" ihtar olunur." şerhinin adı geçen davalı MARIO VIDIC'a ön inceleme gününün (25/11/2024 ) günü yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur.