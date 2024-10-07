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Giriş Tarihi: 08.10.2024 00:00

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN
İHALE TARİHİ DÜZELTME İLANI


Beyoğlu Belediyesine ait olan, 12 adet mesken niteliğindeki bağımsız bölümün 11.10.2024 Cuma günü 10:30-13:30 saatleri arası yapılacak olan satış ihalesi için aşağıdaki tabloda belirtilen gazete ve internet sitesi ilanlarında yayınlanan ihale tarihleri, aynı gün Beyoğlu Belediyesi Meclis Toplantısı olması sebebiyle 30.10.2024 Çarşamba günü 10:30-13:30 saatleri arası olarak ertelenmiştir.Söz konusu ihale bu tarihte yapılacaktır.
Gazete/İnternet Sitesi Yayın Tarihi
İstanbul Gazetesi 26.09.2024
Milat Gazetesi 26.09.2024
www.sabah.com.tr 28.09.2024
www.ntv.com.tr 26.09.2024


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#ilan.gov.tr Basın No:ILN02100313

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T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
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