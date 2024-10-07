T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN
İHALE TARİHİ DÜZELTME İLANI
Beyoğlu Belediyesine ait olan, 12 adet mesken niteliğindeki bağımsız bölümün 11.10.2024 Cuma günü 10:30-13:30 saatleri arası yapılacak olan satış ihalesi için aşağıdaki tabloda belirtilen gazete ve internet sitesi ilanlarında yayınlanan ihale tarihleri, aynı gün Beyoğlu Belediyesi Meclis Toplantısı olması sebebiyle 30.10.2024 Çarşamba günü 10:30-13:30 saatleri arası olarak ertelenmiştir.Söz konusu ihale bu tarihte yapılacaktır.
|Gazete/İnternet Sitesi
|Yayın Tarihi
|İstanbul Gazetesi
|26.09.2024
|Milat Gazetesi
|26.09.2024
|www.sabah.com.tr
|28.09.2024
|www.ntv.com.tr
|26.09.2024
İLAN OLUNUR
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02100313