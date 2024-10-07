Giriş Tarihi: 08.10.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 00:13
İ L A N
T.C. ÇARŞAMBA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2023/206 Esas 22/01/2024
Nazlı Erkul tarafından açılan mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve yaklaşık 2017 yılında ortadan kaybolduğu belirtilen gaipliği istenen TURAN ERKUL'un hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememizin 2023/206 Esas sayılı dosyasına beyanda bulunması hususu ilanen tebliğ olunur. 22/01/2024
GAİPLİĞİ İSTENİLEN KİŞİ
TC KİMLİK NO : 40501965088
ADI SOYADI : TURAN ERKUL
BABA ADI : ALİ
ANA ADI : HAVA
DOĞUM TARİHİ : 01/02/1956
DOĞUM YERİ : ÇARŞAMBA
BİLİNEN SON ADRESİ : Turgutlu Mah. Alaybey Sk. No:7 Çarşamba/ SAMSUN
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02100129