İ L A N

T.C. ÇARŞAMBA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/206 Esas 22/01/2024

Nazlı Erkul tarafından açılan mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve yaklaşık 2017 yılında ortadan kaybolduğu belirtilen gaipliği istenen TURAN ERKUL'un hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememizin 2023/206 Esas sayılı dosyasına beyanda bulunması hususu ilanen tebliğ olunur. 22/01/2024

GAİPLİĞİ İSTENİLEN KİŞİ

TC KİMLİK NO : 40501965088

ADI SOYADI : TURAN ERKUL

BABA ADI : ALİ

ANA ADI : HAVA

DOĞUM TARİHİ : 01/02/1956

DOĞUM YERİ : ÇARŞAMBA

BİLİNEN SON ADRESİ : Turgutlu Mah. Alaybey Sk. No:7 Çarşamba/ SAMSUN