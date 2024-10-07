T.C. ELBİSTAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2021/175

Mahkememizde görülen kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği hükümleri nedeniyle tapu iptali ve tescil davasında verilen ara kararı gereğince; Davacı Ata Doğanay tarafından, Kahramanmaraş İli, Elbistan İlçesi, Köprübaşı Mahallesinde kain Doğusu: Yol, Batısı: 6098 ada 17 parsel, Kuzeyi:6091 ada 1 parsel ve Güneyi:6098 ada 17 parsel ile çevrili tescil harici bırakılan 6098 ada 17 parsel içerisinde kalan 89,79 metrekare yüzölçümündeki tapusuz taşınmazın 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 713. maddesi gereğince zilyetlik nedeniyle adına tescili talep ve dava edilmiştir.

İşbu dava konusu taşınmaz üzerinde üstün hak iddia edenlerin veya davacının davasına itirazı olanların son ilan tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde mahkememize başvurmaları ilan olunur.