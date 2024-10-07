T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/65 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/65 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, TOPRAKSARNIÇ Mah, 2412 Ada, 159 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Ateşbaz Veli Mahallesi Azerbeycan Caddesi No: Bila Meram / KONYA

Yüzölçümü : 475 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :1/1000 ölçekli imar planında kısmen yol, kısmen de 2 Kat ikili Mesken Sahası içerisinde yer almaktadır. Parsel; imar uygulaması görmemiş olup Kadastro parselidir.

Kıymeti : 5.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/10/2024 - 13:43

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/11/2024 - 13:43 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/11/2024 - 13:43

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/11/2024 - 13:43

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, TOPRAKSARNIÇ Mah, 2412 Ada, 161 Parsel, bahçeli kerpiç ev nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Ateşbaz Veli Mahallesi Azerbeycan Caddesi No:100 Meram / KONYA

Yüzölçümü : 506 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli imar planında kısmen yol, kısmen de 2 Kat ikili Mesken Sahası içerisinde yer almaktadır. Parsel; imar uygulaması görmemiş olup Kadastro parselidir.

Kıymeti : 6.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/10/2024 - 13:53

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/11/2024 - 13:53 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/11/2024 - 13:53

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/11/2024 - 13:53

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.