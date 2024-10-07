Giriş Tarihi: 08.10.2024 00:00
T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2024/65 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/65 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, TOPRAKSARNIÇ Mah, 2412 Ada, 159 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Ateşbaz Veli Mahallesi Azerbeycan Caddesi No: Bila Meram / KONYA
Yüzölçümü : 475 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu :1/1000 ölçekli imar planında kısmen yol, kısmen de 2 Kat ikili Mesken Sahası içerisinde yer almaktadır. Parsel; imar uygulaması görmemiş olup Kadastro parselidir.
Kıymeti : 5.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/10/2024 - 13:43
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/11/2024 - 13:43
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/11/2024 - 13:43
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/11/2024 - 13:43
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, TOPRAKSARNIÇ Mah, 2412 Ada, 161 Parsel, bahçeli kerpiç ev nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Ateşbaz Veli Mahallesi Azerbeycan Caddesi No:100 Meram / KONYA
Yüzölçümü : 506 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli imar planında kısmen yol, kısmen de 2 Kat ikili Mesken Sahası içerisinde yer almaktadır. Parsel; imar uygulaması görmemiş olup Kadastro parselidir.
Kıymeti : 6.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/10/2024 - 13:53
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/11/2024 - 13:53
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/11/2024 - 13:53
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/11/2024 - 13:53
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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