İLAN

MARMARA SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2006/67 KARAR NO : 2010/55

DAVACI : REZAN MAÇİ

DAHİLİ

DAVALI : CÜNEYT TOPRAK - 19574 Braewood Dr. Tarzana CA 91356

Davacı REZAN MAÇİ vekili tarafından mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan açık yargılama sonunda;

Davacının davasının kabulü ile Balıkesir ili, Marmara ilçesi, Çınarlı köyü Çayır mevki cinsi bahçe, yüzölçümü 1860 m2 olan, 413 parselde kayıtlı taşınmazdaki ortaklığın SATIŞ YOLUYLA GİDERİLMESİNE, işbu kararın tarafınıza tebliğinden itibaren 8 gün içerisinde Yargıtay'da temyiz yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup;

Dahili davalı Cüneyt TOPRAK'ın belirtilen adreslerine çıkarılan tebligatların adresinde bulunaması nedeniyle bila tebliğ döndüğü anlaşıldığından, Mahkeme kararının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tebligat Kanunu'nun 49. Maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra işbu gerekçeli kararın tarafınıza tebliğ edilmiş sayılacağı hususu, tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.