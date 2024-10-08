T.C. BEYPAZARI SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/1199 Esas

Konu : Gaiplik ilanı Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenilen LEVENT ALBAYRAK hakkında 01/01/2018 tarihinden sonraki tarihlerde kendisini görenler ve malumat sahibi olanların bu gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri hususu TMK 'nun 33 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.

GAİP TC KİMLİK NO : 14317021504

ADI SOYADI : LEVENT ALBAYRAK

BABA ADI : İSMAİL

ANA ADI : EMİNE

DOĞUM TARİHİ : 20/08/1980

DOĞUM YERİ : ANKARA