Giriş Tarihi: 09.10.2024 00:00
T.C. BEYPAZARI SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/1199 Esas
Konu : Gaiplik ilanı Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenilen LEVENT ALBAYRAK hakkında 01/01/2018 tarihinden sonraki tarihlerde kendisini görenler ve malumat sahibi olanların bu gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri hususu TMK 'nun 33 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.
GAİP TC KİMLİK NO : 14317021504
ADI SOYADI : LEVENT ALBAYRAK
BABA ADI : İSMAİL
ANA ADI : EMİNE
DOĞUM TARİHİ : 20/08/1980
DOĞUM YERİ : ANKARA
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02100011