T.C. BURSA 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO : 2020/910

KARAR NO: 2021/748

Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/11/2021 tarihli kararı ile yargılanan Şıho ve Fatma oğlu, 25/05/1977 doğumlu HASAN ÖZDENGİZ tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkeme kararı tebliğ edilememiştir.

7201 Sayılı Tebligat kanunun 28. ve devamı maddeleri gereğince;

Sanığın üzerine atılı Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık suçunu işlediği sabit olduğundan, eylemine uyan TCK 142/2-emaddesi uyarınca 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Karar verilmiş olup; Hüküm özetinin ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına ayrıca bu tarihten itibaren 7 gün içinde hükmü veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda bulunulması ve bu beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezninde istinaf yasa yoluna başvurma hakkı bulunduğunun belirtilen süre içinde yasa yoluna başvurulmaması halinde hükmün kesinleşeceğinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Keyfiyet ilanen tebliğ olunur.