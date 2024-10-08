T.C. HOPA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.68276025-2008/42-Ceza Dava Dosyası 03.10.2024

İ L A N

SANIK: HAMID ISMAYILZADA, Aydin ve Gülaraoğlu, 22/03/1959 AZEYBACAN doğumlu,

En son bilinen adresi No:59 Kazak /AZERBAYCAN.

Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli karar ve ek kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 19/06/2008 tarihli ilamında sanık hakkında özetle;

''Sanığın üzerine atılı resmi evrakta sahtecilik suçunu işlediği anlaşıldığından 5237 sayılı yeni TCK.nun 204/1.maddesi gereğince suç konusunun önem ve değeriile suç işlemesindeki şekil ve özellikler dikkate alınarak taktiren ve teşdiden alt sınırdan ayrılarak sanığın 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın, duruşmadaki tutum ve davranışları ile cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak 5237 sayılı TCK'nun 62. maddesi gereğince sanığın cezasından takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın işlediği suçun kasten işlenen suçlardan olduğu anlaşıldığından sanığın 5237 sayılı yeni TCK'nun 53/1.-c. Madde ve bendinde belirtilen hakları kendi altsoyu açısından koşullu salıverme tarihine, diğerleri için ve TCK'nun 53/1. maddesinin diğer bentlerinde belirilen hakları kullanmaktan cezası infaz oluncaya kadar yoksun bırakılmasına,

Adli emanetin 2008/22 sırasında kayıtlı bulunan pasaportun 6. sayfasındaki 6 nolu sahte çıkış kaşsinin iptali ile sanığa İADESİNE

Sanığın cezasının infaz edilmesinden sonra 5237 sayıl TCK'nun 59. maddesi gereğince sınırdışı işlemlerinin değerlendirilmesi için durumun İçişleri Bakanlığına bildirilmesine,''

Mahkememizin 17/01/2020 tarihli ek kararında sanık hakkında özetle;

''19/06/2008 tarih ve 2008/42 Esas, 2008/151 Karar sayılı kararında sanık adının "HAMID ISMAYILZADA" şeklinde DÜZELTİLMESİNE,

Tebligatların usulsüz olduğu dikkate alınarak sanık hakkında düzenlenen kesinleştirme şerhlerinin iptaline,

Usulüne uygun tebligat yapılmadığı anlaşıldığından Mahkememizce sanık hakkında verilen 19/06/2008 tarih ve 2008/42 Esas, 2008/151 Karar sayılı kararının İNFAZININ DURDURULMASINA,''

Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilan olunur. 03/10/2024