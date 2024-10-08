T.C. İSTANBUL 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2021/247 Esas

KARAR NO : 2024/84

Çocukları Dilencilikte Araç Olarak Kullanma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/01/2024 tarihli ilamı ile TCK. nun 229/1-1 CMK. Un 231/8 maddeleri gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verilen İsmaeıl ve Sorıa kızı, 07/08/1964 doğumlu, sanık Malek ALKHALIL tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar emri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TRAJI 50.000 ' İN ÜSTÜNDE GAZETE İLE İNTERNET ORTAMINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 03.10.2024