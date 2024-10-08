T.C. İSTANBUL 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/292 Esas

KARAR NO : 2024/433

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Kasten Yaralama suçlarından mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 04/04/2024 tarihli ilamı ile T.C.K. nun 265/1, 86/1 ve CMK ' un231.maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA VE 5 YIL DENETİM SÜRESİ BELİRLENMESİNE karar verilen Dıckson ve Mecry oğlu, 1990 doğumlu, IZUCHUKWU DIKE tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince TRAJI 50.000 ' İN ÜSTÜNDE GAZETE İLE İNTERNET ORTAMINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.03.10.2024