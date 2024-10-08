T.C. İSTANBUL 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/221 Esas

KARAR NO : 2024/394

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 04/06/2024 tarihli ilamı ile sanıklar Erkan KAÇAR ve Mustafa ÇAKIR hakkında TCK nun 141/1, 143/1, 35/2-1, 53/1, 58/6-7, maddesi gereğince 1 Yıl Hapis cezası ile ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmiş olup, Müşteki YAHYA ALKHDOUR, (Mohammed ve Nahed oğlu, 2002 Filistin doğumlu,) tüm aramalara rağmen bulunamamış, müştekiye gerekçeli karar ve sanık Erkan KAÇAR'ın istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye Genel Trajı elli binin altında olan bir gazete ve bir internet haber sitesi ile Basın İlan Kurumu İlan Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

2- İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra gerekçeli kararın ve sanık Erkan Kaçar'ın istinaf dilekçesinin tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolunun açık olduğu, belirtilen sürede istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 07.10.2024