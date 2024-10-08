Giriş Tarihi: 09.10.2024 00:00
T.C. YUNAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/8 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, ÖZYAYLA Mahalle/Köy, 104 Ada, 25 Parsel,
Yüzölçümü : 207.616,41 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 3.114.246,15 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 10:41
Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2024 - 10:41
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/01/2025 - 10:41
Bitiş Tarih ve Saati : 30/01/2025 - 10:41
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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