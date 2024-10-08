T.C. YUNAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/8 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, ÖZYAYLA Mahalle/Köy, 104 Ada, 25 Parsel,

Yüzölçümü : 207.616,41 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 3.114.246,15 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 10:41

Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2024 - 10:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/01/2025 - 10:41

Bitiş Tarih ve Saati : 30/01/2025 - 10:41

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.