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İNEGÖL 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/91 Esas

DAHİLİ DAVALI : EDA AYDIN, (Hayri ve Şükran'dan olma, 12/03/1984 doğumlu) Davacı Fatih İşi, Sultan İşi ile Dahili davalılar Eda Aydın, Gökhan Aydın arasında görülmekte olan evlat edinme davası nedeniyle; Dosyamız davalısı olan dahili davalı Eda Aydın'ın yapılan tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden davalıya sosyal inceleme raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dosyamız sosyal inceleme raporunda özetle, mevcut koşullar değerlendirildiğinde çocuğun yüksek yararı da gözetilerek evlat edinilmek istenen çocuk Melinda Eda Aydın'ın, Davacı taraf Sultan ve Fatih İŞİ'nin tarafından evlat edinilmesinin uygun olabileceği kanaatine varılmıştır.

Yukarıda belirtilen sosyal inceleme raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde sosyal inceleme raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı hususlarına ilişkin iş bu ilan özeti gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 7 Gün sonra dahili davalı Eda Aydın'a tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.