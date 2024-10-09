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BURSA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ERTUĞRULGAZİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra

No

İli

İlçesi

Mahallesi

Cinsi

Ada

Parsel

Yüzölçüm (m²)

Hazine Hissesi (m²)

İmar Durumu

Tahmini Satış Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati 1 Bursa Nilüfer Gökçeköy Arsa 8105 3 2.483,42 2483,42 1/1000 Ölçekli Gökçe Uygulama İmar Planı Revizyonunda Ayrık Nizam 2 kat Taks:0,35, Kaks:0,70 yapılanma koşullu Konut Alanında kalmaktadır. 22.355.000,00 4.471.000,00 23/10/2024 09.30 2 Bursa Nilüfer Gökçeköy Arsa 8139 8 909,18 842,74 1/1000 Ölçekli Gökçe Uygulama İmar Planı Revizyonunda Serbest Nizam 2 kat yapılanma koşullu Konut Alanında kalmaktadır 6.750.000,00 1.350.000,00 23/10/2024 10:00 3 Bursa Yıldırım Umurbey Dört katlı kargir apartman 688 4 462,28 462,28 1/1000 ölçekli Gökdere doğusu ipekçilik imar planında bitişik nizam 4 katlı konut alanında kalmaktadır.

(Taşınmazın üzerinde 2 bloktan oluşan toplam 23 adet kat irtifakı tesis edilen bağımsız bölüm vardır.) 33.725.600,00 3.372.560,00 23/10/2024 13:30



I - (A)- Yukarıda özellikleri 1. 2. 3. sıradaki taşınmazların, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Satış İhalesi yapılacaktır.

3. sıradaki taşınmazla ilgili olarak Bakanlığımızdan (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) alınan 25/06/2024 tarihli ve 9799441 sayılı yazıda; "…bahse konu (üzerindeki yapılarla birlikte bir bütün olarak-23 adet bağımsız bölüm-2 blok) taşınmazların (kamu konutlarının) satış sonrası yıktırılması ya da deprem mevzuatına göre güçlendirme, tadilat, tamirat, inşaat yapılması şartıyla satıldığı ile gerektiği takdirde imar planında ayrıldığı amacın, hukuki ve fiili durumunun ve teknik raporda belirtilen hususların, tapu kaydındaki beyan/şerhin ve ilgili kuruluşlarca satış şartnamesine konulması istenilen hususların, satış şartnamesinde özel hüküm olarak belirtilmesi, tapu kütüğüne bu hususa dair şerh konulması ve ihale sonucunda alanlardan konuya ilişkin taahhütname alınması koşullarıyla, 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 5 ila 11 inci fıkraları ile 385 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında üzerindeki yapılarla birlikte bir bütün olarak satış ihalesine çıkartılması," istenilmiştir.

(B) İhalelerden, 1. 2. 3. sıradaki taşınmazların ihalesi, Bursa Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ertuğrulgazi Emlak Müdürlüğü Makam Odasında (Bursa Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası, Gaziakdemir Mahallesi Mudanya Caddesi No: 4/ 1 Osmangazi/BURSA adresinde) hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

II- İhalelere iştirak etmek isteyenlerin;

a) İhale başlangıç saatine kadar yatıracakları geçici teminat makbuzu (Geçici Teminat bedeli, Bursa Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü Veznesine veya T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı adına Ziraat Bankası Bursa Şubesinde bulunan TR79 0001 0000 6000 0010 0052 80 no.lu IBAN'a yatırılabilir, IBAN numarasına yatırılması halinde Bursa Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden alınacak Muhasebe İşlem Fişinin ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ibrazı şarttır.) veya 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerinde belirtilen şartlara (süresiz limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek banka teyit yazısı ile birlikte getirilecek) uygun olarak düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu,

b) İkametgâh belgesi ile Nüfus Cüzdanı Örneği (T.C. Kimlik No belirtir- Aslı ihale sırasında Komisyona ibraz edilecektir.)

c) Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname,

d) Tebligat için Türkiye'de adresini gösterir yazılı beyanı (örneği İdaremizden temin edilebilir.)

e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir (Ek ibare:RG-5/10/2022-31974) belge veya noterlikçe tasdik edilmiş (Mülga ibare:RG-1/8/2021-31555) vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (a), (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

III- Şartname ve ihale dosyaları mesai saatleri içerisinde Ertuğrulgazi Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

IV- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

V- Tekliflerin hazırlanmasına dair kılavuz ve geçici teminat mektubu örneği ( https://www.milliemlak.gov.tr/Documents/Satis/satis-brosur.pdf) internet adresinden görülebilir.

VI- İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr ve https://bursa.csb.gov.tr/milli-emlak-duyurulari internet adreslerinden öğrenilebilir.

VII- 2863 sayılı Kanun kapsamında verilen Sertifikalar ödeme aracı olarak kabul edilmez.

VIII- Satış Bedelinin tamamı peşin veya ¼'ü peşin kalanı en fazla 2 (iki) yılda eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenebilir, satış bedelinin peşin ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanacaktır. (3. Sıradaki taşınmaz hariç)

IX- 3. Sıradaki taşınmazın peşin ödenmesi durumunda ilgili mevzuatları uyarınca herhangi bir indirim uygulanmayacaktır.

X - Satışı yapılan taşınmazlar 5 (beş) yıl Emlak Vergisine tabi değildir.

XI- Bakanlığımızdan (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) alınan 25.05.2021 tarih ve 970974 sayılı yazı gereğince; Üzerinde ihale kalan gerçek/tüzel kişilerden Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden işlem bedeli olarak:

5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir),

5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş),

10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında döner sermaye ücreti alınacaktır

XII- Komisyonlar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Bilgi için: Tlf.: 0 224 221 13 00 İLAN OLUNUR.